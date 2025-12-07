GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Danışma Anlamına Gelen Kelime Hangisidir? İptida, İstişare, İrtibat, İdadi

Danışma Anlamına Gelen Kelime Hangisidir? İptida, İstişare, İrtibat, İdadi

 

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Danışma anlamına gelen kelime hangisidir?” sorusunun cevabı istişare oldu. Yarışmada verilen şıklar ve detaylar haberimizde.

Danışma anlamına gelen kelime hangisidir?
7 Aralık 2025 akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster bölümünde yarışmacıya Türkçe sözlük bilgisini ölçen dikkat çekici bir soru yöneltildi. Verilen dört seçenek arasından "danışma” anlamına gelen kelimenin bulunması istendi.

Yarışmada sunulan şıklar şöyleydi:

  • İptidai

  • İstişare

  • İrtibat

  • İdadi

Danışma Anlamına Gelen Kelime Hangisidir?

Şıklara bakıldığında:

  • İptidai: İlkel, başlangıç düzeyinde demektir.

  • İrtibat: Bağlantı, ilişki anlamına gelir.

  • İdadi: Ortaokul öncesi okul için kullanılan eski bir tabirdir.

Buna karşılık "istişare”, Türkçede "danışma, fikir alışverişi yapma, görüşme” anlamına gelir. Bu nedenle sorunun doğru karşılığı bu kelimedir.

Milyoner Sorusu: Doğru Cevap Hangisi Oldu?

Sorunun doğru cevabı: İstişare

Kaynak: Haber Merkezi

