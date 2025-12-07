Danışma Anlamına Gelen Kelime Hangisidir? İptida, İstişare, İrtibat, İdadi

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Danışma anlamına gelen kelime hangisidir?” sorusunun cevabı istişare oldu. Yarışmada verilen şıklar ve detaylar haberimizde.
Danışma anlamına gelen kelime hangisidir?
7 Aralık 2025 akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster bölümünde yarışmacıya Türkçe sözlük bilgisini ölçen dikkat çekici bir soru yöneltildi. Verilen dört seçenek arasından "danışma” anlamına gelen kelimenin bulunması istendi.
Yarışmada sunulan şıklar şöyleydi:
İptidai
İstişare
İrtibat
İdadi
Şıklara bakıldığında:
İptidai: İlkel, başlangıç düzeyinde demektir.
İrtibat: Bağlantı, ilişki anlamına gelir.
İdadi: Ortaokul öncesi okul için kullanılan eski bir tabirdir.
Buna karşılık "istişare”, Türkçede "danışma, fikir alışverişi yapma, görüşme” anlamına gelir. Bu nedenle sorunun doğru karşılığı bu kelimedir.
Milyoner Sorusu: Doğru Cevap Hangisi Oldu?
Sorunun doğru cevabı: İstişare
