GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,52
EURO
49,47
STERLİN
56,81
GRAM
5.820,59
ÇEYREK
9.572,40
YARIM ALTIN
19.049,55
CUMHURİYET ALTINI
37.978,59
YAŞAM Haberleri

Vücudun bağışıklık sisteminin vücudun kendi hücrelerine saldırması durumunu ifade eden kelime hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Vücudun bağışıklık sisteminin vücudun kendi hücrelerine saldırması durumunu ifade eden kelime hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Bağışıklık sisteminin kendi hücrelerine saldırması ne olarak adlandırılır?” sorusunun cevabı otoimmün oldu. Şıklar ve detaylar haberimizde.

Bağışıklık sisteminin vücudun kendi hücrelerine saldırması ne demektir?

7 Aralık 2025 tarihli Kim Milyoner Olmak İster bölümünde sağlık ve biyoloji alanına dair dikkat çekici bir soru yöneltildi. Yarışmacıya sorulan soruda, bağışıklık sisteminin kendi hücrelerini hedef alması durumunun hangi kelimeyle ifade edildiği sorgulandı.

Soru şu şıklarla sunuldu:

  • Otoimmün

  • Otofaji

  • Özyıkım

  • Kendinedüşman

Bağışıklık Sisteminin Kendi Hücrelerine Saldırması Ne Anlama Gelir?

Bağışıklık sistemi normalde vücudu dış tehditlere karşı korur. Ancak bazı durumlarda sistem hata yaparak vücudun kendi sağlıklı hücrelerini düşman gibi algılar ve saldırıya geçer. Bu durum modern tıpta "otoimmün” olarak tanımlanır.
Otoimmün hastalıklara örnek olarak lupus, romatoid artrit ve Hashimoto tiroiditi verilebilir.

Milyoner Sorusu: Doğru Cevap Hangisi?

Kim Milyoner Olmak İster'de 7 Aralık 2025 günü sorulan bu sorunun doğru cevabı: Otoimmün

Kaynak: Haber Merkezi

Reklam
Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER