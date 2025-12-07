Vücudun bağışıklık sisteminin vücudun kendi hücrelerine saldırması durumunu ifade eden kelime hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Bağışıklık sisteminin kendi hücrelerine saldırması ne olarak adlandırılır?” sorusunun cevabı otoimmün oldu. Şıklar ve detaylar haberimizde.

7 Aralık 2025 tarihli Kim Milyoner Olmak İster bölümünde sağlık ve biyoloji alanına dair dikkat çekici bir soru yöneltildi. Yarışmacıya sorulan soruda, bağışıklık sisteminin kendi hücrelerini hedef alması durumunun hangi kelimeyle ifade edildiği sorgulandı.

Soru şu şıklarla sunuldu:

Otoimmün

Otofaji

Özyıkım

Kendinedüşman

Bağışıklık Sisteminin Kendi Hücrelerine Saldırması Ne Anlama Gelir?

Bağışıklık sistemi normalde vücudu dış tehditlere karşı korur. Ancak bazı durumlarda sistem hata yaparak vücudun kendi sağlıklı hücrelerini düşman gibi algılar ve saldırıya geçer. Bu durum modern tıpta "otoimmün” olarak tanımlanır.

Otoimmün hastalıklara örnek olarak lupus, romatoid artrit ve Hashimoto tiroiditi verilebilir.

Milyoner Sorusu: Doğru Cevap Hangisi?

Kim Milyoner Olmak İster'de 7 Aralık 2025 günü sorulan bu sorunun doğru cevabı: Otoimmün

