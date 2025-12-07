GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Hangisi Nobel Barış Ödülü kazanmamıştır? Barack Obama, Yaser Arafat, Nelson Mandela, Mahatma Gandi

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Bu isimlerden hangisi Nobel Barış Ödülü kazanmamıştır?” sorusunun doğru cevabı Mahatma Gandi oldu. Detaylar haberimizde.

Hangisi Nobel Barış Ödülü kazanmamıştır?

7 Aralık 2025 akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster bölümünde yarışmacıya dünyaca ünlü liderlerin yer aldığı dikkat çekici bir soru yöneltildi. İzleyiciler, verilen dört isimden hangisinin Nobel Barış Ödülü almadığını merak etti.

Soruda yer alan şıklar şöyleydi:

  • Barack Obama

  • Yaser Arafat

  • Nelson Mandela

  • Mahatma Gandi

Nobel Barış Ödülünü Kimler Aldı, Kim Almadı?

Dünya tarihinin önemli liderleri arasında yer alan bu isimlerden;

  • Barack Obama 2009 yılında,

  • Yaser Arafat 1994 yılında,

  • Nelson Mandela ise 1993 yılında Nobel Barış Ödülü kazanmıştır.

Ancak barış mücadelesi tüm dünyada simgeleşmiş olsa da Mahatma Gandi hiçbir zaman Nobel Barış Ödülü ile onurlandırılmamıştır. Bu durum Nobel tarihinde en çok tartışılan konulardan biri olarak bilinir.

Milyoner Sorusu: Doğru Cevap Hangisi?

7 Aralık 2025 yarışmasında sorulan sorunun doğru cevabı: Mahatma Gandi

Kaynak: Haber Merkezi

