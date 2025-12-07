GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Bibliyofil ne demektir? Kim Milyoner Olmak İster 7 Aralık 2025 sorusu

- Güncelleme Tarihi:

Bibliyofil ne demektir? Kim Milyoner Olmak İster 7 Aralık 2025 sorusu

Kim Milyoner Olmak İster 7 Aralık 2025 bölümünde sorulan "Bibliyofil ne demektir?” sorusunun cevabı merak ediliyor. Bibliyofil kelimesinin anlamı ve yarışmada verilen şıkların doğru yanıtı haberimizde.

Bibliyofil ne demektir?

7 Aralık 2025 akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde yarışmacıya sorulan "Bibliyofil ne demektir?” sorusu sosyal medyada da gündem oldu. İzleyiciler, dört şıklı sorunun doğru cevabını merak ederek internette aramaya başladı.

Bilgi yarışmasında dikkat çeken soru!

Yarışmacıya yöneltilen soruda şu şıklar yer aldı:
a) Biblosever
b) Kornasever
c) Kitapsever
d) Tavuksever

Bibliyofil Ne Demektir?

Bibliyofil; kökeni Yunanca biblio (kitap) ve philos (seven) kelimelerine dayanan bir terimdir. Türkçede kitapları seven, kitap meraklısı, kitap tutkunu anlamına gelir. Özellikle kitap koleksiyonu yapan, nadir eserlerin peşine düşen ya da okumaya büyük ilgi duyan kişiler için kullanılmaktadır.

Milyoner Sorusu: Doğru Cevap Hangisi Oldu?

7 Aralık 2025 tarihli Kim Milyoner Olmak İster bölümünde sorulan "Bibliyofil ne demektir?” sorusunun doğru cevabı:

c) Kitapsever

Bibliyofil Kimlere Denir?

  • Kitap okumayı hobi değil, yaşam tarzı haline getirenlere

  • Nadir ve özel baskı eserleri toplamayı sevenlere

  • Kütüphane, kitap kokusu ve arşiv tutkusuna sahip olanlara

  • Kitap kültürüne karşı özel ilgi duyanlara

Kaynak: Haber Merkezi

