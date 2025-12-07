Kemal Sunal ve Halit Akçatepe’nin beraber oynadığı ilk film hangisidir?

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Kemal Sunal ve Halit Akçatepe'nin birlikte oynadığı ilk film hangisidir?” sorusunun doğru cevabı Tatlı Dillim oldu.

Kemal Sunal ve Halit Akçatepe'nin birlikte oynadığı ilk film hangisidir?

7 Aralık 2025 akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster bölümünde Türk sinemasının efsane isimleri Kemal Sunal ve Halit Akçatepe ile ilgili merak uyandıran bir soru yarışmacıya yöneltildi.

Soruda yer alan şıklar şöyleydi:

A: Süt Kardeşler

B: Mavi Boncuk

C: Hababam Sınıfı

D: Tatlı Dillim

Kemal Sunal ve Halit Akçatepe İlk Kez Hangi Filmde Bir Araya Geldi?

Türk sinemasının unutulmaz iki ismi İlk kez 1972 yapımı Tatlı Dillim filminde birlikte kamera karşısına geçti. Filmde Kemal Sunal yan rollerde, Halit Akçatepe ise yardımcı oyuncu olarak yer almıştı. İkili daha sonra Hababam Sınıfı serisi ve birçok yapımda efsaneleşen bir ikili hâline geldi.

Milyoner Sorusu: Doğru Cevap Hangisi Oldu?

Yarışmada sorunun doğru cevabı: D: Tatlı Dillim

Kaynak: Haber Merkezi