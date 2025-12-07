GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Kemal Sunal ve Halit Akçatepe’nin beraber oynadığı ilk film hangisidir?

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Kemal Sunal ve Halit Akçatepe'nin birlikte oynadığı ilk film hangisidir?” sorusunun doğru cevabı Tatlı Dillim oldu.

7 Aralık 2025 akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster bölümünde Türk sinemasının efsane isimleri Kemal Sunal ve Halit Akçatepe ile ilgili merak uyandıran bir soru yarışmacıya yöneltildi.

Soruda yer alan şıklar şöyleydi:

  • A: Süt Kardeşler

  • B: Mavi Boncuk

  • C: Hababam Sınıfı

  • D: Tatlı Dillim

Kemal Sunal ve Halit Akçatepe İlk Kez Hangi Filmde Bir Araya Geldi?

Türk sinemasının unutulmaz iki ismi İlk kez 1972 yapımı Tatlı Dillim filminde birlikte kamera karşısına geçti. Filmde Kemal Sunal yan rollerde, Halit Akçatepe ise yardımcı oyuncu olarak yer almıştı. İkili daha sonra Hababam Sınıfı serisi ve birçok yapımda efsaneleşen bir ikili hâline geldi.

Milyoner Sorusu: Doğru Cevap Hangisi Oldu?

Yarışmada sorunun doğru cevabı: D: Tatlı Dillim

Kaynak: Haber Merkezi

