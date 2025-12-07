GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Hangisini sahiplenmiş birinin beslediği evcil hayvan bir kedi’dir? Kaniş, Scottish Fold, Buldok, Çov çov

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Bu seçeneklerden hangisi bir kedi cinsidir?” sorusunun doğru cevabı Scottish Fold oldu.

Hangi seçeneği sahiplenen birinin evcil hayvanı "kedi”dir?

7 Aralık 2025 tarihli Kim Milyoner Olmak İster bölümünde yarışmacıya hayvan türleriyle ilgili dikkat çekici bir soru yöneltildi. Soruda verilen dört seçenek arasından hangisinin kedi cinsi olduğu soruldu.

Şıklar şu şekildeydi:

  • Kaniş

  • Scottish Fold

  • Buldok

  • Çov çov

Hangi Seçenek Bir Kedi Türüdür?

Listedeki hayvan türleri incelendiğinde:

  • Kaniş (Poodle) bir köpek cinsidir.

  • Buldok (Bulldog) bir köpek cinsidir.

  • Çov çov (Chow Chow) da bir köpek cinsidir.

Ancak Scottish Fold, katlanmış kulak yapısı ile bilinen bir kedi ırkıdır. Sevecen ve sakin yapısıyla dünya genelinde en çok sahiplenilen kedi türleri arasında yer alır.

Milyoner Sorusu: Doğru Cevap Hangisi Oldu?

Doğru cevap: Scottish Fold

Kaynak: Haber Merkezi

