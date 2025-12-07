GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

10 Kg Demir, 10 Libre Pamuk, 10 Okka Şeker, 10 Dirhem Çekirdek Hangisi Daha Ağır? Kim Milyoner Olmak İster 7 Aralık 2025 sorusu
ATV ekranlarının fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan ağırlık birimi sorusu izleyicileri ikiye böldü. “Hangisi daha ağırdır?“ sorusunda Okka, Libre ve Dirhem hesaplaması kafaları karıştırdı. İşte 10 Okka kaç kilo eder sorusunun cevabı ve detaylı hesaplaması...

Dünyanın en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, ATV ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yarışmanın son bölümünde sorulan ilginç bir matematik ve genel kültür sorusu, hem yarışmacıya hem de ekran başındakilere zor anlar yaşattı.

Yarışmacıya yöneltilen "Hangisi daha ağırdır?" sorusunda şıklar arasında kilogramın yanı sıra; libre, okka ve dirhem gibi farklı ölçü birimleri yer aldı.

İşte Milyoner'e damga vuran o soru ve şıkları:

Soru: Hangisi daha ağırdır?

A) 10 Kilogram Demir

B) 10 Libre Pamuk

C) 10 Okka Şeker

D) 10 Dirhem Çekirdek

Libre, Okka ve Dirhem Kaç Kilo Eder?

Sorunun doğru cevabını bulmak için şıklarda verilen eski ve yabancı ağırlık birimlerini günümüz standardı olan "gram" ve "kilogram"a çevirmek gerekiyor. İşte izleyicilerin Google'da en çok arattığı o hesaplama:

10 Kilogram Demir: Bu şık referans noktasıdır ve ağırlığı 10.000 gramdır.

10 Libre Pamuk: Batı dünyasında kullanılan ağırlık birimi "Libre"nin (lb) 1 birimi yaklaşık 453 grama denk gelir. Dolayısıyla 10 Libre pamuk yaklaşık 4.530 gram (4,5 kg) etmektedir.

10 Okka Şeker: Eski bir Osmanlı ağırlık ölçüsü olan 1 Okka, 1.282 grama (yaklaşık 1,28 kg) tekabül eder. Bu durumda 10 Okka şeker, 12.820 gram (12,8 kg) ağırlığındadır.

10 Dirhem Çekirdek: Yine eski bir ölçü birimi olan 1 Dirhem, yaklaşık 3,2 gramdır. 10 Dirhem çekirdek sadece 32 gram etmektedir.

Doğru Cevap Hangisi?

Yapılan hesaplamalara göre şıkların ağırlık sıralaması şöyledir:

10 Okka Şeker (12,8 kg) > 10 Kg Demir (10 kg) > 10 Libre Pamuk (4,5 kg) > 10 Dirhem Çekirdek (32 gr)

Bu sıralamaya göre sorunun doğru cevabı C Şıkkı (10 Okka Şeker) olmaktadır. Yarışmacı bu soruyla birlikte eski ağırlık birimlerinin günümüzdeki karşılıklarını da izleyicilere hatırlatmış oldu.

