YAŞAM Haberleri

John Steinbeck’in Gazap Üzümleri adlı romanının başkarakteri kimdir?

John Steinbeck’in Gazap Üzümleri adlı romanının başkarakteri kimdir?

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Gazap Üzümleri romanının başkarakteri kimdir?” sorusunun doğru cevabı Tom Joad oldu. Detaylar haberimizde.

John Steinbeck'in "Gazap Üzümleri” adlı romanının başkarakteri kimdir?

7 Aralık 2025 akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster bölümünde yarışmacıya dünya edebiyatının önemli eserlerinden biriyle ilgili dikkat çekici bir soru yöneltildi. Soruda, Steinbeck'in Pulitzer ödüllü romanındaki ana karakter soruldu.

Yarışmada sunulan şıklar şöyleydi:

  • A: Tom Joad

  • B: Gregor Samsa

  • C: Raskolnikov

  • D: Wrath Grape

Gazap Üzümleri'nin Başkarakteri Kimdir?

John Steinbeck'in 1939 yılında yayımladığı "Gazap Üzümleri” (The Grapes of Wrath), Büyük Buhran döneminde yoksullaşan Joad ailesinin göç yolculuğunu anlatır.
Romanın merkezinde yer alan karakter ise ailenin en bilinen üyesi Tom Joad'dır. Eser boyunca toplumsal adaletsizlikler, göç, yoksulluk ve dayanışma gibi temalar Tom Joad'ın gözünden işlenir.

Milyoner Sorusu: Doğru Cevap Hangisi Oldu?

Sorunun doğru cevabı: A: Tom Joad

Kaynak: Haber Merkezi

