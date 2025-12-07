Zonguldak’ta deprem mi oldu? Az önce deprem nerede, ne zaman, kaç şiddetinde oldu? 7 Aralık 2025 AFAD son depremler listesi

Deprem Bilgi Sistemi'ne göre Bolu'nun Mengen ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Henüz bir resmi açıklama yapılmadı
Ayrıntılar geliyor..
Kaynak: Haber Merkezi
