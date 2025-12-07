GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Yeni Zelanda’ya adı verilen ’eski’ Zelanda hangisidir? 7 Aralık 2025 Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL’lik sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Yeni Zelanda'ya adını veren eski Zelanda neresidir?” sorusunun cevabı Hollanda'nın Zeeland ili oldu. Yarışmadaki şıklar ve detaylar haberimizde.

Yeni Zelanda'ya adını veren "eski Zelanda” neresidir?

7 Aralık 2025 akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programında coğrafya bilgisi gerektiren dikkat çekici bir soru yarışmacıya yöneltildi. Soru sosyal medyada da gündem olurken izleyiciler, "Eski Zelanda hangi ülkede bulunuyor?” sorusuna yanıt aramaya başladı.

Yarışmada sorulan şıklar şunlardı:
A) İzlanda'nın bir bölgesidir
B) Londra'da bir mahalledir
C) ABD'nin bir eyaletidir
D) Hollanda'nın bir ilidir

Eski Zelanda Neresidir?

Yeni Zelanda'nın adı, Hollandalı kâşif Abel Tasman tarafından verilmiştir. Tasman, keşfettiği bölgeye Hollanda'daki Zeeland (Zelanda) adlı eyaletten esinlenerek "Nieuw Zeeland” adını vermiştir. Bu nedenle "eski Zelanda” dediğimiz yer, Hollanda'nın bir ili olan Zeeland'dır.

Milyoner Sorusu: Doğru Cevap Hangisi Oldu?

7 Aralık 2025 tarihli bölümde sorulan sorunun doğru cevabı: D) Hollanda'nın bir ilidir

Kaynak: Haber Merkezi

