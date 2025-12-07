GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,52
EURO
49,47
STERLİN
56,81
GRAM
5.820,59
ÇEYREK
9.572,40
YARIM ALTIN
19.049,55
CUMHURİYET ALTINI
37.978,59
YAŞAM Haberleri

Hangisi 1926 yılında ilçe yapılan illerden biridir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Hangisi 1926 yılında ilçe yapılan illerden biridir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

 

1926 yılında ilçe yapılan İstanbul ilçeleri arasında Bakırköy yer aldı. Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "1926'da ilçe yapılan ilçelerden hangisi?” sorusunun doğru cevabı Bakırköy oldu.

1926 yılında ilçe yapılan ilçelerden biri hangisidir?

Son bölümde yarışmacıya yöneltilen soru, 1926 yılında İstanbul'da ilçe hâline gelen ilçelerden birini işaret etmesini istedi. Şıkları şöyleydi:

  • A) Kadıköy

  • B) Bakırköy

  • C) Üsküdar

  • D) Beşiktaş

1926'da İlçe Statüsü Alan İlçe Hangisiydi?

Bakırköy, 1926 yılında İstanbul'a bağlı ilçe haline gelen yerleşim alanlarından biridir. Diğer şıklar incelendiğinde; Kadıköy 1928 yılında, Beşiktaş ise 1930 yılında ilçe hâline gelmiştir. (Vikipedi)

Milyoner Sorusu: Doğru Cevap Hangisi Oldu?

Bu nedenle sorunun doğru cevabı: B) Bakırköy

Kaynak: Haber Merkezi

Reklam
Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER