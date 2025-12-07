Hangisi 1926 yılında ilçe yapılan illerden biridir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

1926 yılında ilçe yapılan İstanbul ilçeleri arasında Bakırköy yer aldı. Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "1926'da ilçe yapılan ilçelerden hangisi?” sorusunun doğru cevabı Bakırköy oldu.
1926 yılında ilçe yapılan ilçelerden biri hangisidir?
Son bölümde yarışmacıya yöneltilen soru, 1926 yılında İstanbul'da ilçe hâline gelen ilçelerden birini işaret etmesini istedi. Şıkları şöyleydi:
A) Kadıköy
B) Bakırköy
C) Üsküdar
D) Beşiktaş
1926'da İlçe Statüsü Alan İlçe Hangisiydi?
Bakırköy, 1926 yılında İstanbul'a bağlı ilçe haline gelen yerleşim alanlarından biridir. Diğer şıklar incelendiğinde; Kadıköy 1928 yılında, Beşiktaş ise 1930 yılında ilçe hâline gelmiştir. (Vikipedi)
Milyoner Sorusu: Doğru Cevap Hangisi Oldu?
Bu nedenle sorunun doğru cevabı: B) Bakırköy
