Yıllık kişi başı 11 kilodan fazla pizzayla pizza tüketimi en yüksek olan ülke hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 300 bin TL’lik sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Kişi başı 11 kilodan fazla pizzayla en çok pizza tüketen ülke hangisidir?” sorusunun doğru cevabı Norveç oldu. Detaylar haberimizde.
En çok pizza tüketen ülke hangisidir?
7 Aralık 2025 tarihli Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde yarışmacıya yöneltilen "Yıllık kişi başı 11 kilodan fazla pizzayla pizza tüketimi en yüksek olan ülke hangisidir?” sorusu izleyicilerin dikkatini çekti. Soru sosyal medyada gündem olurken, verilen dört seçenek arasında doğru cevabın hangisi olduğu merak konusu oldu.
Yarışmada sorulan şıklar şu şekildeydi:
A: İtalya
B: Norveç
C: ABD
D: Türkiye
En Çok Pizza Yiyen Ülke Hangisi?
Dünya genelinde pizza denince akla ilk gelen ülke İtalya olsa da kişi başı yıllık pizza tüketiminde zirvede yer alan ülke Norveç'tir. Norveçliler yılda ortalama 11 kilogramdan fazla pizza tüketerek dünya birincisi konumundadır.
Milyoner Sorusu: Doğru Cevap Hangisi Oldu?
7 Aralık 2025 bölümünde sorulan sorunun doğru cevabı:
B: Norveç
Kaynak: Haber Merkezi