Gönderici adresindeki posta kodu ’’34722’’ olan bir mektubun alıcı adresindeki posta kodu hangisiyse, İstanbul’dan Karadeniz bölgesine gönderiliyordur?

ATV ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasında posta kodlarıyla ilgili dikkat çekici bir soru yarışmacıya yöneltildi. Soruda, gönderici adresinde posta kodu 34722 (İstanbul) olan bir mektubun, hangi posta koduna sahip adrese gönderilirse Karadeniz Bölgesi'ne ulaştırılacağı sorgulandı.

Yarışmacıya verilen şıklar şöyleydi:

A) 01140

B) 07130

C) 35620

D) 55810

Posta kodlarının bölgesel dağılımı incelendiğinde, 01140'ın Adana'ya, 07130'un Antalya'ya, 35620'nin ise İzmir'e ait olduğu görüldü. Bu bölgelerin hiçbiri Karadeniz Bölgesi içinde yer almıyor.

Karadeniz'e ait tek posta kodu olarak 55810 ön plana çıktı. Bu kod, Samsun'un Havza ilçesine ait olmasıyla sorunun doğru cevabı oldu.

Doğru Cevap: D) 55810

Yarışmada bu soruya verilen yanıt, hem posta kodu bilgisi hem de coğrafi konumlandırma açısından dikkat çekti. Karadeniz Bölgesi'nin tek doğru karşılığı olan 55810, izleyicilerin de ilgisini çeken detaylar arasında yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi