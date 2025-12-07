Çarpıntı Bu Akşam Var mı, Yok mu? Çarpıntı Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak? Çarpıntı Final Mi Yapıyor? 7 Aralık 2025 Star TV Yayın Akışı

Star TV'nin sevilen dizisi Çarpıntı, 7 Aralık akşamı yayın akışında yer alıyor. İzleyiciler yeni bölümde neler olacağını ve dizinin final yapıp yapmayacağını merak ediyor.

Çarpıntı Bu Akşam Var mı, Yok mu?

Çarpıntı dizisi bu akşam yayınlanacak. Star TV yayın akışına göre yeni bölüm saat 20.00'de ekranda olacak.

Çarpıntı Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Dizinin 13. bölümü, 7 Aralık Pazar akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

Çarpıntı Neden Yok?

Diziyle ilgili herhangi bir yayın engeli ya da iptal bulunmuyor. Çarpıntı, planlanan gün ve saatinde ekranlarda olacak.

Çarpıntı Final Mi Yapıyor?

Star TV yayın akışında bölüm "Çarpıntı/Final” olarak geçiyor. Bu bilgiye göre dizi final bölümüyle ekrana geliyor. Yani Çarpıntı, 13. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak.

7 Aralık 2025 Star TV Yayın Akışı

07:00 – Kiralık Aşk

09:00 – Hayat Bazen Tatlıdır

11:00 – Tülin Şahin ile Moda

12:00 – Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 – Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15:30 – Kral Kaybederse

19:00 – Star Haber

20:00 – Çarpıntı / Final

00:15 – Sahipsizler

Kaynak: Haber Merkezi