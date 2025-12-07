Emily Bronte’nin yazdığı hangi roman “1801“ ifadesiyle başlar? Kim Milyoner Olmak İster sorusu
Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Emily Brontë'nin hangi romanı 1801 ifadesiyle başlar?” sorusunun doğru cevabı Uğultulu Tepeler oldu. Yarışmada verilen şıklar ve detaylar haberimizde.
Emily Brontë'nin hangi romanı "1801” ifadesiyle başlar?
7 Aralık 2025 akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster bölümünde yarışmacıya yöneltilen edebiyat sorusu kısa sürede gündem oldu. Soruda, dünyaca ünlü yazar Emily Brontë'nin hangi romanının "1801” ifadesiyle başladığı soruldu.
Yarışmada sunulan şıklar şöyleydi:
Rüzgâr Gibi Geçti
Küçük Kadınlar
Madam Bovary
Uğultulu Tepeler
Emily Brontë'nin "1801" İfadesiyle Başlayan Romanı Hangisidir?
Emily Brontë'nin tek romanı olan "Uğultulu Tepeler”, ilk satırlarında "1801” ifadesiyle başlar. Roman, Lockwood'un günlük notlarıyla açılır ve tarihle başlayan bu giriş, eserin karakteristik atmosferini kurar.
Kim Milyoner Olmak İster Doğru Cevap Hangisi?
Kim Milyoner Olmak İster'in 7 Aralık 2025 bölümünde sorulan sorunun doğru cevabı: Uğultulu Tepeler
