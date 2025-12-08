Anadolu Kartalı ara vermedi

Konyaspor, Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda oynanacak Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı. Ligin 15. haftasında Rizespor’u ağırlayan yeşil-beyazlılar, bu maçın ardından rotasını Fenerbahçe karşılaşmasına çevirdi.

Konyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı. Ligin 15. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde Rizespor'u ağırlayan Anadolu Kartalı, kritik maçın ardından rotasını İstanbul deplasmanına; Fenerbahçe maçına çevirdi.

Yenileme çalışması yapıldı

7 Aralık Pazar günü topbaşı yapan Konyaspor, günü yenileme antrenmanıyla değerlendirdi. Teknik direktör Çağdaş Atan ve yardımcıları nezaretinde Çelikkayalar Kayacık Tesisleri'nde bir araya gelen yeşil-beyazlılar, haftanın ilk antrenmanını geride bıraktı. Rizespor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular salonda yenileme çalışması yaptı. 4'e 4 ve 5'e 5 oyun ile devam eden antrenman, koşu ile tamamlandı.

Jevtovic dönüyor

Konyaspor'un orta saha oyuncularından Marko Jevtovic, topla adaptasyon süreçlerine başladı. Sırp futbolcu antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken; daha sonrasında ise kendisi için özel olarak hazırlanan programda bireysel çalışmalarına devam etti.

(Hasan Yıldırım)