28 ülke 300’den fazla sporcu Konya’da buluşacak! İşte tarihleri

2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası öncesi Konya’da yürütülen hazırlıklar, Vali İbrahim Akın başkanlığında yapılan koordinasyon toplantısıyla değerlendirildi. 28’den fazla ülkeden 300’ün üzerinde sporcuyu ağırlayacak organizasyon için emniyet, sağlık, ulaşım ve konaklama gibi tüm süreçlerin eksiksiz yürütülmesi hedefleniyor.

2026 UEC (Avrupa Bisiklet Birliği) Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası, 1–5 Şubat 2026 tarihleri arasında Türkiye'nin ilk kapalı olimpik veledromu olan Konya Velodromunda gerçekleştirilecek.

Organizasyon öncesi yürütülen hazırlık çalışmaları kapsamında oluşturulan Koordinasyon Kurulu, Konya Valisi İbrahim Akın başkanlığında toplandı. Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya; ilgili kurum müdürleri, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, federasyon yetkilileri ve kamu kurumlarından temsilciler katıldı.

28'den fazla ülke ile 300'den fazla sporcuyu Konya'da buluşturacak şampiyona öncesinde; emniyet, sağlık, ulaşım, güvenlik, konaklama ve tanıtım gibi tüm süreçlerin eksiksiz yürütülmesine yönelik kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıda konuşan Vali İbrahim Akın, uluslararası spor organizasyonlarının şehirlerin tanıtımı, turizm potansiyeli ve sportif kapasitesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

14–16 Mart 2025 tarihlerinde Konya'da başarıyla gerçekleştirilen UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupasına değinen Vali Akın, tüm kurumların işbirliği sayesinde organizasyonun sorunsuz bir şekilde tamamlandığını belirterek: "Konya, son yıllarda uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma konusunda önemli bir tecrübe kazandı. Uluslar Kupası'nda gösterdiğimiz koordinasyon ve başarı, şehrimizin büyük organizasyonlara hazır olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Bu tecrübeyi, 2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası'na da en güçlü şekilde yansıtmayı hedefliyoruz. Emniyetten sağlığa, ulaşımdan konaklamaya kadar tüm süreçlerin eksiksiz yürütülmesi için kurumlarımızın hazırlıklarını titizlikle tamamlaması büyük önem taşıyor.” dedi.

Vali Akın, Avrupa'nın en seçkin sporcularını Konya'da ağırlayacak olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, şampiyonanın şehrin spor altyapısına ve tanıtımına değerli katkılar sunacağını söyledi.

Vali Akın, tüm kurum ve paydaşlara işbirliği için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

