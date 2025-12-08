GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da aç kalan kurt sürüsü mahalleye indi!

Ali Asım Erdem
Muhabir
Konya’da aç kalan kurt sürüsü mahalleye indi!

Konya'nın Yunak ilçesine bağlı Ortakışla Mahallesi'nde aç kalan bir kurt sürüsü, gece saatlerinde mahalle meydanına indi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yiyecek arayışı içinde olan kurtların yaklaşık bir dakika boyunca meydanda dolaştığı görüldü.

Görüntülerde toplam 6 kurt bulunduğu tespit edildi. Sürünün mahallede av aradığı anlar dikkat çekerken, son dönemlerde Konya ve çevresinde artan kurt görülme vakalarının Yunak'ta da yaşanması, bölge halkı arasında merak ve tedirginlik yarattı.

Olay sonrası mahalle sakinleri, özellikle gece saatlerinde dışarıda daha temkinli davrandıklarını ifade ederken, kurt sürüsünün tekrar görülüp görülmeyeceği ise merak konusu oldu.

(Ali Asım Erdem)

