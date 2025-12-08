Konya’da aç kalan kurt sürüsü mahalleye indi!

Konya'nın Yunak ilçesine bağlı Ortakışla Mahallesi'nde aç kalan bir kurt sürüsü, gece saatlerinde mahalle meydanına indi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yiyecek arayışı içinde olan kurtların yaklaşık bir dakika boyunca meydanda dolaştığı görüldü.
Görüntülerde toplam 6 kurt bulunduğu tespit edildi. Sürünün mahallede av aradığı anlar dikkat çekerken, son dönemlerde Konya ve çevresinde artan kurt görülme vakalarının Yunak'ta da yaşanması, bölge halkı arasında merak ve tedirginlik yarattı.
Olay sonrası mahalle sakinleri, özellikle gece saatlerinde dışarıda daha temkinli davrandıklarını ifade ederken, kurt sürüsünün tekrar görülüp görülmeyeceği ise merak konusu oldu.
(Ali Asım Erdem)