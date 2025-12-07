GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Başkan Altay müjdeyi verdi: Marangozlar Kavşağı bu gece açılıyor
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Marangozlar Köprülü Kavşağı’nın üst kısmının bu gece trafiğe açılacağını duyurdu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Marangozlar Köprülü Kavşağı'nın üst kısmının bu gece trafiğe açılacağını duyurdu. Başkan Altay, "Hedeflediğimiz tarihten daha kısa sürede tamamladık. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Konya'da ulaşım trafiğini rahatlatan Marangozlar Köprülü Kavşağı'nda yenileme çalışmaları tamamlandı. Daha önce 3 Kasım 2025'te hizmete alınan alt bölümün ardından, kavşağın üst kısmı da sürücülere açıldı. Yeni düzenlemeyle kavşak, 3 gidiş – 3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritten oluşan modern yol yapısıyla daha konforlu bir ulaşım sunmaya başladı.

Kavşakta yapılan çalışmalar yalnızca şerit genişletme ile sınırlı kalmayıp Konya'nın sert kış koşulları göz önünde bulundurularak hazırlanan kar ve buz engelleme sistemleri de devreye alındı. Böylece özellikle kış aylarında yaşanan don ve buzlanma kaynaklı risklerin azaltılması, trafiğin kesintisiz devam etmesi hedefleniyor.

Üst bölümün açılmasıyla birlikte, Ankara–Adana hattını kullanan araçların yanı sıra şehir merkezine yönelen trafikte belirgin bir rahatlama beklendiği belirtiliyor. Düzenlemenin, hem ana arterlerde hem de konut ve iş yeri bölgeleriyle kent merkezi arasındaki ulaşımı daha akıcı hale getirmesi öngörülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

