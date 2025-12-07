Konya’da Şeb-i Arus’un 752. Yıl Dönümü tanıtım toplantısı yapıldı

Hazreti Mevlana’nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenlerinin tanıtım toplantısı yapıldı

Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat'ta tanıtım toplantısı düzenlendi. Programda konuşan Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Fidan, "Huzur Vakti' temasıyla düzenlenecek olan etkinliklerle dünyanın dört bir yanından gelecek olanlar aynı manevi atmosferi paylaşacaklardır" dedi.



Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ise, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Valiliğimiz ve İl kültür Turizm Müdürlüğümüzle birlikte hazırladığımız tüm etkinliklerle çağımızın insanına Hazreti Mevlana'nın çağrısını yeniden hatırlatmayı amaçlıyoruz. Şeb-i Arus vesilesiyle tüm gönüllü dostlarını bir kez daha Konya'mıza davet ediyoruz. Bu kutlu vuslat gecesini birlikte yad edelim istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, "Üzerinde yaşadığınız bu topraklara ilk gelişimizin üzerinden bini aşkın bir yıl geçti. Dünya tarihi açısından çok uzun sayılmayacak bu süre zarfında insanlığı aydınlatan nice devlet adamı, şair, sanat erbabı, bilim insanı ve asker bu topraklarda yetişti. Bu görkemli geçmişimize bakınca hemen her bir üstadın, bir aydın simanın bizlere ışık olduğunu, ışık verdiğini, ışık saçtığını görürüz. Bu benzersiz miras önce kendi içimizde başlatacağımız daha sonra ise çevremize ve nihayetinde insanlığa sunacağımız hizmet ve faydaların en büyük ilham kaynağı olmuştur" şeklinde konuştu.



Konya Valisi İbrahim Akın da, "Hazreti Mevlana'nın evrensel çağrısı tüm insanlığa kucak açan bir davettir. Bu yılın teması olan huzur ile beraber sevgi, merhamet, hoşgörü ve birlikte yaşama kültürü bu törenlerin özünü oluşturmakta; Konya'mızı bir ‘huzur ve gönül şehri' olarak dünyaya tanıtmaktadır. Temennimiz odur ki, Hazreti Mevlana 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri gönüllerimizi birbirine daha da yakınlaştırsın. Şehrimize ülkemize ve bütün insanlığa huzur, birlik ve kardeşlik iklimini yeniden hatırlatsın" diye konuştu.

