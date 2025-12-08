Konya Acıgöl’de beklenmedik misafir!

Konya'nın Karapınar ilçesindeki doğal güzellikleriyle bilinen Acıgöl, bu sabah oldukça özel bir misafiri ağırladı. Göl kıyısında görülen ve büyük olasılıkla genç bir Dalmaçyalı Pelikan olduğu değerlendirilen kuş, bölgedeki doğaseverlerin dikkatini çekti. Uzun süre kıyıda dinlenen pelikanın zaman zaman suya yönelerek avlanmaya çalışması, gözlemciler için ayrı bir heyecan yarattı.

GÖÇ ROTALARI AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR GÖL

Dalmaçyalı Pelikan, Türkiye'de özellikle Göksu Deltası, Manyas Kuş Cenneti ve bazı iç sularda rastlanan nadir türlerden biri olarak biliniyor. Bu nedenle Acıgöl'de görüntülenmesi, Karapınar havzasının göçmen kuşlar için taşıdığı ekolojik değeri bir kez daha ortaya koydu. Uzmanlar, göç dönemlerinde bu tür büyük kuşların balık popülasyonunun yoğun olduğu iç sularda mola verdiğini belirtiyor.

DOĞASEVERLERİN İLGİSİNİ TOPLAYAN NADİR AN

Bölgede fotoğrafçılık yapan vatandaşlar, pelikanın oldukça sakin davrandığını ve rüzgârsız hava sayesinde net biçimde görüntülendiğini ifade etti. Genç bir birey olduğu düşünülen kuşun gri tonları ve belirgin kanat desenleri, doğaseverlere nadir bir gözlem fırsatı sundu. Acıgöl'ün son yıllarda pek çok kuş türüne ev sahipliği yapıyor olması bilinse de bu kadar büyük bir türün ziyareti biyolojik çeşitliliği bir kez daha ortaya koydu.

Yetkililer, göç sürecinde büyük kuşların yorulabileceğini hatırlatarak vatandaşların pelikana yaklaşmamasını, onu uzaktan izlemelerini tavsiye etti. Acıgöl'ün doğal yapısının korunması ve insan baskısından uzak tutulması, bu tür ziyaretlerin devamı açısından büyük önem taşıyor.

(Cumali Özer)