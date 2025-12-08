Konya’da Şeb-i Arus haftasına özel ışıklandırma

Konya Büyükşehir Belediyesi, Hz. Mevlana’nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenlerinde şehre gelen misafirleri en güzel şekilde ağırlamak için şehir merkezini özel aydınlatmalarla süsledi. Konya akşamlarını ışıl ışıl yapan aydınlatmalar Şeb-i Arus haftasına ayrı bir canlılık ve manevi atmosfer kazandırdı.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan aydınlatmalar ile Şeb-i Arus Haftası'nda Konya ışıl ışıl oldu.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Şebi Arus'un ruhuna yakışır bir şehir estetiği oluşturarak misafirlerin huzurlu, keyifli ve unutulmaz bir ziyaret geçirmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Mevlana Caddesi ve Meydanı'ndan Tarihi Bedesten'e, Türbeönü Çarşılarından Aslanlı Kışla Caddesi'ne ve Mevlana Kültür Merkezi'ne kadar geniş bir alanda uygulanan ışıklandırmalar, ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor.
Bu yıl yapılan aydınlatma çalışmalarının en dikkat çekici unsurları arasında saçak aydınlatma uygulamaları ve ay-yıldız motifleri yer alıyor. Şehrin dokusuna uygun şekilde hazırlanan bu estetik tasarımlar, hem manevi atmosferin ruhuna hitap ediyor hem de Konya'nın misafirperverliğini görsel olarak yansıtıyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”