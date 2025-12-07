GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

Konyalı Çetin Abu Dabi'de kürsüde

Hasan Yıldırım
Muhabir
Konyalı Çetin Abu Dabi’de kürsüde

Selçuklu Belediyespor kick boks takımının milli sporcusu Çetin Karapınar, Abu Dabi'de düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda Büyükler kategorisi Full Contact 71 kiloda Dünya üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı! Selçuklu Belediyesi Spor Okulları'ndan yetişen ve uzun yıllar Selçuklu Belediyespor kulübüne emek veren milli sporcu, Büyükler kategorisinde ilk kez elde ettiği bu dereceyle, kariyerine değerli bir madalya daha ekledi. 

Karapınar'a coşkulu karşılama

Dünya üçüncülüğünün ardından memleketi Konya'ya dönen milli sporcu, Selçuklu Belediyesi Spor Salonunda arkadaşları ve ailesi tarafından coşkuyla karşılandı. Türk bayrakları, pankartlar, meşaleler ve havai fişek gösterileriyle hazırlanan sürpriz karşılama töreni duygu dolu anlara sahne oldu. 

Pekyatırmacı tebrik etti

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Dünya üçüncülüğü elde eden milli sporcu Çetin Karapınar'ı tebrik etti. Pekyatırmacı, yaptığı yazılı açıklamada, "Spor Okullarımızda yetişip dünya arenasında bayrağımızı dalgalandırmak hem kulübümüz hem de şehrimiz için büyük bir onurdur. Uzun yıllara dayanan emeği, disiplini ve mücadelesi bu başarının en önemli göstergesidir. Sporcumuzu ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Selçuklu Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. (Hasan Yıldırım)

 

