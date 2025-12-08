Konyaspor’un en büyük eksiği! Jevtovic ne zaman dönüyor?

Konyaspor'un en büyük eksiklerinden birisi olan Marko Jevtovic'in ne zaman döneceği merak konusu oldu. Tedavi sürecinin büyük bir kısmını tamamlayan ve akabinde Konya'ya dönen Sırp orta saha, zaman-zaman takımla birlikte çalışmalarda yer almaya başladı.

Önce takımla, sonra bireysel

Konyaspor'un kırılgan ortasının hırçın ismi Marko Jevtovic, takımla birlikte çalışmalarda yer almaya başladı. Tecrübeli futbolcu geride kalan hafta takım antrenmanlarının bir bölümünde yer alırken; daha sonrasında ise bireysel antrenmanlarına devam etti. Jevtovic için özel programda özel çalışma metotları hazırlandı.

"Haftaya dönerim”

Süper Lig'in 16. haftasında Konya Stadyumu'nda oynanan Rizespor maçını yerinde takip eden Marko Jevtovic, stadyumdan ayrılış esnasında kendisine yöneltilen; "Ne zaman döneceksin” sorusuna; "Haftaya” cevabını verdi. Jevtovic'in bu cevabı ise yeşil-beyazlı taraftarları umutlandırdı. (Hasan Yıldırım)