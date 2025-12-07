Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar; “Güzel sinyaller aldık”



Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan Konyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Uçar, takımının kazanma arzusunun kendilerine güzel sinyaller verdiğini söyledi.

"Şiddetli puana ihtiyaç vardı”

Hafta içinde göreve gelmesinden dolayı maça çok fazla hazırlanamadıklarını belirten Recep Uçar, "İki takımın da puana şiddetle ihtiyacı vardı. İlk 20 dakikada bizim 3 pozisyonumuz var. Konyaspor da Umut Nayir ile net bir pozisyon yakaladı. İkinci yarıya daha iyi başlayabilirdik” dedi.

"Net penaltımız verilmedi”

Recep Uçar, "Maçın başında oyuncumuz Taha'nın ayağına basma pozisyonu bize göre çok net penaltıydı. Ne hikmetse VAR orada devreye girmedi. Son bölümde ciddi geçişler bulduk. Baktığımız zaman ligin standartlarının üzerinde bir maçtı. Ortaya koyduğumuz mücadele ve kazanma isteği gelecek adına iyi sinyaller veriyor. Bunu daha fazla geliştireceğiz ve kendimizi daha üst sıralara atacağız” diye konuştu. (Hasan Yıldırım)

