Konyaspor’a 2 günlük izin!

Konyaspor, Fenerbahçe hazırlıkları kapsamında haftaya izinli başladı. Süper Lig'in 15. haftasında Rizespor'u konuk eden ve rakibiyle 1-1 berabere kalan Anadolu Kartalı, bu maçın hemen ardından rotasını Fenerbahçe maçına çevirmişti.
Konyaspor'a 2 gün izin
Anadolu Kartalı'na 2 gün izin verildi. Fenerbahçe mesaisine 7 Aralık Pazar günü yaptığı antrenmanla başlayan Anadolu Kartalı, akabinde izne ayrıldı. Konyaspor, 10 Aralık Çarşamba günü saat 18.00'de yeniden toplanarak Fenerbahçe mesaisine devam edecek. (Hasan Yıldırım)