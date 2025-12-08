Konyaspor’a 2 günlük izin!

GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

Hasan Yıldırım
Muhabir
Konyaspor, Fenerbahçe hazırlıkları kapsamında haftaya izinli başladı. Süper Lig'in 15. haftasında Rizespor'u konuk eden ve rakibiyle 1-1 berabere kalan Anadolu Kartalı, bu maçın hemen ardından rotasını Fenerbahçe maçına çevirmişti.

Konyaspor'a 2 gün izin

Anadolu Kartalı'na 2 gün izin verildi. Fenerbahçe mesaisine 7 Aralık Pazar günü yaptığı antrenmanla başlayan Anadolu Kartalı, akabinde izne ayrıldı. Konyaspor, 10 Aralık Çarşamba günü saat 18.00'de yeniden toplanarak Fenerbahçe mesaisine devam edecek. (Hasan Yıldırım)

 

