GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,52
EURO
49,47
STERLİN
56,81
GRAM
5.820,59
ÇEYREK
9.572,40
YARIM ALTIN
19.049,55
CUMHURİYET ALTINI
37.978,59
GÜNCEL Haberleri

“Halk Elinde Islah Projeleri’’ne 2,7 milyar lira destek sağlandı

“Halk Elinde Islah Projeleri’’ne 2,7 milyar lira destek sağlandı
Tarım ve Orman Bakanlığı, “Halk Elinde Islah Projeleri“ne toplam 2,7 milyar liralık destek sağlanarak, üretimde verimliliğin artırıldığını açıkladı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu projelere ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, Anadolu'nun yerli ırklarını korumanın, tarımsal geleceğe yapılan en değerli yatırım olduğuna işaret edilerek, projelere toplam 2,7 milyar liralık katkı sağlandığı ifade edildi. Böylece üretimin verimliliğinin artırıldığı vurgulanan paylaşımda, yerli genetik kaynakların güvence altına alındığının altı çizildi.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre küçükbaş hayvan ıslahı destekleri, 50 ilde 205 alt projede 1,29 milyon küçükbaş için uygulanıyor.

Her yıl işletmelere 38 bin 400 koç ve 11 bin 700 teke sağlanıyor. Bu kapsamda 2005'ten bu yana 2 milyar lirayı aşkın destek verilirken 33 küçükbaş yerli ırk koruma altına alındı.

Anadolu mandası ıslahında da verimlilik artışı yaşandı. 18 ilde 2 bin 800 işletmede 40 bin 538 mandaya yönelik uygulanan projeyle 2011'den bu yana 619 milyon liralık destek sunuldu.

Böylece manda varlığı 14 yılda yüzde 90,5 artarken ilk kez 19 bin doz dondurulmuş manda sperması üretimi gerçekleştirildi.

Yerli sığır ırkları da koruma altına alındı. 2023'ten itibaren 3 ilde, 399 işletmede, 4 bin 673 baş yerli sığır için uygulanan projede, bugüne kadar 43,1 milyon lira destek sağlandı. Yerli Kara ve Güney Anadolu Kırmızısı ırklarında ise ıslah çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

Reklam
Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER