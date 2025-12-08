GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,57
EURO
49,55
STERLİN
56,82
GRAM
5.806,85
ÇEYREK
9.558,03
YARIM ALTIN
19.020,89
CUMHURİYET ALTINI
37.921,45
GÜNCEL Haberleri

Samsunsporlu futbolcu Musaba’nın kullandığı araç alev aldı

- Güncelleme Tarihi:

Samsunsporlu futbolcu Musaba’nın kullandığı araç alev aldı
Samsunsporlu Anthony Musaba’nın kiraladığı araç, motor kısmından alev aldı. Araç kullanılamaz hale gelirken, Musaba herhangi bir yara almadan kurtuldu.

Olay, saat 10.00 sıralarında İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi'ndeki ana yolda meydana geldi. Samsunsporlu Anthony Musaba, Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda oynadıkları Galatasaray maçının ardından kente döndü.

Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan evine gitmek için kiraladığı araca binen Musaba, yolda ilerlerken bir süre sonra motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Anthony Musaba, aracı yol kenarına çekip inerken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER