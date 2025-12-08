Evde yemek hazırlarken elektrik akımına kapıldı hastanede öldü

Olay, dün akşam saatlerinde, Suruç ilçesi Yıldırım Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; evde yemek hazırlığı yapan Fehime Fırat, henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.
Durumu fark eden yakınları, yaralanan Fırat'ı, Suruç Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Fırat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Fehime Fırat'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: DHA