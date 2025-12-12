GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
EĞİTİM Haberleri

Türkiye öğrencilerin en çok tercih ettiği ülke oldu

Türkiye öğrencilerin en çok tercih ettiği ülke oldu
Asya, Latin Amerika, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgeleri üzerine hazırlanan yükseköğretim raporunda, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın yükseköğretim öğrenci hareketliliğinde en çok tercih edilen ülkenin Türkiye olduğu belirtildi.

Yükseköğretim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, British Council ve Hollanda merkezli uluslararası eğitim platformu Studyportals, 220'den fazla ülke ve bölgeden 51 milyon kullanıcının verisiyle elde edilen bulgulardan oluşan "Destinasyon ve Kaynak Bölgeler Olarak Ortaya Çıkan Trendler" başlıklı yükseköğretim raporu hazırladı.

Rapora göre, Türkiye, 200'den fazla ülkeden ağırladığı yaklaşık 350 bin öğrenciyle, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde uluslararası öğrencilerin en çok tercih ettiği ülke oldu.

Dünyada en çok uluslararası öğrenci çeken ülkeler arasında 6. sırada yer alan Türkiye, 906 lisans ve 900 yüksek lisans programıyla, program sayısı ve çeşitliliği bakımından birinci sıraya yerleşti.

İstanbul ve Ankara ise lisans ve yüksek lisans düzeyinde en fazla talep gören şehirler oldu.

"Başvuru yaptığım ülkelerden sadece Türkiye beni kabul etti"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Filistinli Zaina Alkhazendar, "Gazze'den yatay geçiş yaparak geldim. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Eğitimime devam etmek için başvuru yaptığım ülkelerden sadece Türkiye beni kabul etti, minnettarım." ifadelerini kullandı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Güney Koreli Yeseo Yook ise Türkiye'de aldığı eğitimi hem bilimsel hem klinik açıdan dünya standartlarında gördüğünü belirterek, "Türkiye ile Güney Kore arasında tarihsel olarak güçlü bir dostluk bağı var. Ben de bu dostluğun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Hem iki ülke arasındaki köklü bağları daha da güçlendirmeyi hem de iyi bir hekim olarak insanlığa katkıda bulunmayı hedefliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

