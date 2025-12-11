GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
EĞİTİM

KMÜ’lü akademisyenin yer aldığı proje uluslararası alanda öne çıktı

Cumali Özer
Muhabir
KMÜ'lü akademisyenin yer aldığı proje uluslararası alanda öne çıktı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Uluslararasılaşma Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Umut Çil'in araştırmacı olarak yer aldığı "Politika ve Uygulama Arasında Köprü Kurmak: Türkiye ve Özbekistan'da Ulusal Döngüsel Ekonomi Benimseme Stratejileri, Kurumsal Mekanizmalar ve Örgütsel Tepkiler” başlıklı proje, TÜBİTAK–MHESI Özbekistan Ortak AR-GE Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Türkiye'den desteklenen tek sosyal bilimler projesi olan çalışma, ülkemizin sosyal bilimler alanındaki uluslararası araştırma iş birliklerine önemli bir katkı sunarak dikkat çekti.

Projenin Amacı ve Kapsamı

Proje, Türkiye ve Özbekistan'da döngüsel ekonomi politikalarının kurumlar ve örgütler tarafından nasıl benimsendiğini incelemeyi amaçlıyor. Bu kapsamda her iki ülkede politika–uygulama ilişkisi, kurumsal yapılar ve örgütsel yaklaşımlar detaylı şekilde ele alınacak.

Araştırma, iki ülke arasında bilgi paylaşımını güçlendirmeyi, ortak stratejiler geliştirmeyi ve döngüsel ekonomi alanında sürdürülebilir politikaların şekillenmesine bilimsel katkı sağlamayı hedefliyor.



