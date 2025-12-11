Konya’da fabrikada patlama!

Konya’nın Selçuklu ilçesindeki bir fabrikada patlama meydana geldi.
Konya'nın Selçuklu ilçesi 3. Organize Sanayi Bölgesi Büyükkayacık Mahallesi 14. Sokak'taki bir fabrikada patlama meydana geldi.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ YARALANDI
Edinilen bilgiye göre fabrikadaki buhar kazanının patlaması sonucu 3 kişi yaralandı. Ahmet E., üzerine düşen duvar parçaları nedeniyle başından ve omzundan yaralandı. Seher D. ise çatı çökmesi sırasında başından yaralanarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaydan etkilenen Tuğba B., şiddetli patlama sesi nedeniyle panik atak geçirdi.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
