2030 yılına kadar ertelendi! Herkesi ilgilendiriyor

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve gelir vergisi kanununun geçici 67'nci maddesinin 19'uncu fıkrasında yer alan sürenin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, bu maddede menkul kıymet kazançlarının stopaj esası kapsamında vergilendirilmesini düzenleyen ana kuralın uygulama süresi 31 Aralık'tan 2030 yılı sonuna kadar uzatıldı.

Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67'nci maddesi, sermaye piyasası işlemleri başta olmak üzere belirli gelir unsurlarında uygulanan tevkifat (stopaj) düzenlemelerini içeriyordu. Süre uzatımı kararıyla, mevcut stopaj uygulamaları 2030 yılı sonuna kadar devam edecek. Uzatma kararı, ilgili hükmün yürürlük süresinin dolmasına kısa bir süre kala Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konuldu.

BELDE VE KÖYLER BASİT USULDE VERGİ KAPSAMINA ALINDI

Aynı gazetede yer alan diğer Cumhurbaşkanı kararıyla da basit usulde vergilendirme uygulamasında çerçeve genişletilerek belde ve köyleri de kapsayacak şekilde düzenlendi.

Gelir vergisi kanunu hükümlerine göre ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler hakkındaki 8/9/2025 Cumhurbaşkanı kararının eki kararda değişiklik yapılmasına ilişkin kararda yapılan düzenlemeyle "ilçeler" ibaresi yeniden tanımlanarak, tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen belde belediyeleri ile nüfusu 2,000'i geçmeyen köyler de basit usulde vergilendirme kapsamına dahil edildi.

Uygulama, faaliyet türlerine göre belirlenen istisnalar dışında kalan iş kollarını kapsayacak şekilde 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren başlayacak.

