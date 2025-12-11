GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,71
EURO
50,08
STERLİN
57,18
GRAM
5.942,00
ÇEYREK
9.773,55
YARIM ALTIN
19.450,62
CUMHURİYET ALTINI
38.778,29
GÜNCEL Haberleri

2030 yılına kadar ertelendi! Herkesi ilgilendiriyor

2030 yılına kadar ertelendi! Herkesi ilgilendiriyor
Menkul kıymet kazançlarına stopaj düzenlemesinin süresi 2030’a kadar uzatıldı.

Gelir vergisi kanununda menkul kıymet kazançlarına stopaj düzenlenesine ilişkin hükmün süresi 2030'a kadar uzatıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve gelir vergisi kanununun geçici 67'nci maddesinin 19'uncu fıkrasında yer alan sürenin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, bu maddede menkul kıymet kazançlarının stopaj esası kapsamında vergilendirilmesini düzenleyen ana kuralın uygulama süresi 31 Aralık'tan 2030 yılı sonuna kadar uzatıldı.

Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67'nci maddesi, sermaye piyasası işlemleri başta olmak üzere belirli gelir unsurlarında uygulanan tevkifat (stopaj) düzenlemelerini içeriyordu. Süre uzatımı kararıyla, mevcut stopaj uygulamaları 2030 yılı sonuna kadar devam edecek. Uzatma kararı, ilgili hükmün yürürlük süresinin dolmasına kısa bir süre kala Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konuldu.

BELDE VE KÖYLER BASİT USULDE VERGİ KAPSAMINA ALINDI

Aynı gazetede yer alan diğer Cumhurbaşkanı kararıyla da basit usulde vergilendirme uygulamasında çerçeve genişletilerek belde ve köyleri de kapsayacak şekilde düzenlendi.

Gelir vergisi kanunu hükümlerine göre ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler hakkındaki 8/9/2025 Cumhurbaşkanı kararının eki kararda değişiklik yapılmasına ilişkin kararda yapılan düzenlemeyle "ilçeler" ibaresi yeniden tanımlanarak, tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen belde belediyeleri ile nüfusu 2,000'i geçmeyen köyler de basit usulde vergilendirme kapsamına dahil edildi.

Uygulama, faaliyet türlerine göre belirlenen istisnalar dışında kalan iş kollarını kapsayacak şekilde 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren başlayacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER