Sunar Un ve Yem’den geleceğin çiftçilerine destek: Tarım laboratuvarı hizmete açıldı

Sunar Un ve Yem, Konya Altınekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kurduğu modern Tarım Laboratuvarı ile gençlere tarımda uygulamalı eğitim alma imkanını sağladı. Bölgesel kalkınmayı destekleyen Sunar Un ve Yem, genç çiftçilere yatırım yaparak sürdürülebilir tarımsal üretimin geleceğine katkı sunmayı hedefliyor.

Gıda, tarım ve biyoendüstri alanında faaliyet gösteren Sunar Yatırım'ın grup şirketlerinden Sunar Un ve Yem, tarımın geleceğine katkı sunmak amacıyla üretim tesislerinin bulunduğu Konya'da sosyal sorumluluk vizyonuyla yeni bir adım attı. Nuri Çomu Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında Konya Altınekin Şehit Adem Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurduğu "Sunar Un ve Yem Tarım Laboratuvarı”, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Bölgedeki öğrencilerin uygulamalı eğitim kapasitesini artırmayı, çiftçilere hizmet vermeyi amaçlayan laboratuvar; tarım teknolojileri ve bitkisel üretim alanlarında nitelikli istihdamın gelişmesine önemli bir katkı sağlayacak.

Sunar Un ve Yem Tarım Laboratuvarı'nın açılış etkinliği, Altınekin Kaymakamı Ali Can Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yılmaz ve Sunar Yatırım'ı temsilen Sunar Un ve Yem Genel Müdürü Mustafa Topal, Sunar Yem Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Dede'nin yanı sıra Sunar ve Un İdari Koordinatörü Mahmut Demir'in katılımıyla gerçekleşti. 

Okulun öğrencileri ve öğretmenlerinin de katıldığı açılışta, konuşmaların ardından modern ve teknolojik araçlarla tasarlanan "Sunar Un ve Yem Tarım Laboratuvarı” gezilerek okulun teknik altyapısı ve eğitim donanımları hakkında bilgi alındı. Etkinlik sonunda, öğretmenlere ve öğrencilere özel hazırlanan hediyeler katılımcılara takdim edildi.

Tarım eğitimini modern tekniklerle buluşturacak

Sunar Un ve Yem tarafından hayata geçirilen bu yatırım, tarım eğitiminin modern tekniklerle buluşmasını amaçlıyor. Bitki analizi, toprak verimliliği ölçümü, çimlendirme ve besin öğesi takibi gibi pek çok çalışma için öğrencilerin pratik yapabileceği alan, tarımda verimlilik ve bilimsel yaklaşımın önemini genç nesillere aktaracak.

Bölgesel kalkınmayı ve tarımsal sürdürülebilirliği destekleyen Sunar Un ve Yem, Altınekin'deki bu laboratuvar ile yalnızca okula değil; geleceğin çiftçilerine, tarım teknikerlerine ve üretim profesyonellerine doğrudan katkı sağlayacak. Şirket, tarım ve gıda sektöründeki tecrübesini eğitim alanında da paylaşarak sürdürülebilir üretim anlayışının da yaygınlaşmasını hedefliyor.

Sunar Un & Yem Hakkında

Sunar Yatırım çatısı altında faaliyet gösteren Sunar Un & Yem, Türkiye'nin tarım ve yem üretim kapasitesini güçlendiren, yüksek kalite standartlarında üretim yapan köklü bir sanayi kuruluşudur. Üretim süreçlerinde sürdürülebilir tarımı, verimliliği ve çevre dostu uygulamaları merkeze alan şirket, çiftçiden tüketiciye uzanan tüm değer zincirinde ülkemize katma değer üretiyor. Sunar Un & Yem, yerel kalkınmaya katkı sağlayan sosyal sorumluluk projeleriyle de topluma fayda sunmayı sürdürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

