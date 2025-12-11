Hangisi Türkçede “flamingo“ya verilen adlardan biridir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Flamingonun Türkçedeki karşılığı nedir?” sorusunun cevabı Flaman kuşu oldu. Detaylar haberimizde.
Flamingo Türkçede hangi adla anılır?
7 Aralık 2025 akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster bölümünde yarışmacıya hayvanlar âlemine dair dikkat çekici bir soru yöneltildi. Verilen seçenekler içerisinde flamingoya Türkçede kullanılan isim soruldu.
Yarışmada sunulan şıklar şunlardı:
A: Kukumav kuşu
B: Cennet kuşu
C: İshak kuşu
D: Flaman kuşu
Flamingonun Türkçedeki Karşılığı Nedir?
Flamingolar, uzun bacakları ve pembe renkleriyle tanınan sulak alan kuşlarıdır. Türkçede flamingo için kullanılan yaygın ad **"Flaman kuşu”**dur. Diğer şıklarda yer alan kukumav, cennet kuşu ve ishak kuşu ise farklı kuş türleridir.
Milyoner Sorusu: Doğru Cevap Hangisi Oldu?
Sorunun doğru cevabı: D: Flaman kuşu
