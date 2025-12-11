Hangisi çarpık çurpuk anlamına gelir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

"Çarpık çurpuk” anlamına gelen ifade hangisidir?
11 Aralık 2025 tarihli Kim Milyoner Olmak İster bölümünde yarışmacıya günlük Türkçe deyimler ve ikilemelerle ilgili bir soru yöneltildi. Şıklar arasındaki ifadeler yaygın olarak bilinse de yalnızca biri "çarpık çurpuk” anlamına gelir.
Yarışmada verilen şıklar şöyleydi:
-
A: Doğru dürüst
-
B: Ivir zıvır
-
C: Eğri büğrü
-
D: Eften püften
Hangi İfade "Çarpık Çurpuk” Demektir?
-
Doğru dürüst: Düzenli, düzgün bir şekilde.
-
Ivir zıvır: Önemsiz küçük eşyalar.
-
Eften püften: Önemsiz, değersiz şeyler.
Bunlara karşılık: "Eğri büğrü”, Türkçede çarpık çurpuk, düzgün olmayan, eğrilip bükülmüş anlamına gelir.
Milyoner Sorusu: Doğru Cevap Hangisi Oldu?
Doğru cevap: C: Eğri büğrü
Kaynak: Haber Merkezi