Nature Boy adlı şarkıyı seslendiren kimdir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

11 Aralık 2025 tarihli Kim Milyoner Olmak İster bölümünde yarışmacıya müzik dünyasından bir soru yöneltildi. Türk sanatçılar arasında yer alan dört seçenekten hangisinin "Nature Boy” şarkısını yorumladığı merak konusu oldu.
Yarışmada verilen şıklar şöyleydi:
-
A: Sezen Aksu
-
B: Ajda Pekkan
-
C: Zerrin Özer
-
D: Nur Yoldaş
"Nature Boy” Hangi Sanatçı Tarafından Seslendirilmiştir?
"Nature Boy”, dünya çapında bilinen bir eser olup Türkiye'de bu şarkıyı yorumlayan isim Zerrin Özer olmuştur. Zerrin Öze'in güçlü yorumuyla seslendirdiği şarkı, sanatçının farklı tarzlara uyum sağlayabilen geniş repertuvarında dikkat çeken eserler arasındadır.
Milyoner Sorusu: Doğru Cevap Hangisi Oldu?
Doğru cevap: C: Zerrin Özer
Kaynak: Haber Merkezi