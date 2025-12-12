Türkiye Güreş Şampiyonası’nda Konyalı sporculardan çifte derece!

Türkiye Güreş Şampiyonası'nın 4. günü Gaziantep Şahinbey Spor Salonu'nda tamamlandı. Grekoromen stil ve kadınlar kategorisinde dereceye giren sporcular açıklandı.
Konya'dan çifte derece
Konya Büyükşehir Belediyesi sporcularından Memet Duman, grekoromen stil 87 kilo kategorisinde 2'inci olarak derece yaptı . Aynı kulüpten Talip Çiftçi ise 130 kilo kategorisinde 4'üncü olarak derece yaptı.
Grekoromen stil sonuçları
60 kilo:
1. Ekrem Öztürk (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)
2. Mustafa Sağlam (İstanbul Bahçeşehir)
3. Mert İlbars (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)
4. Kazım Tikence (Ankara ASKİ)
67 kilo:
1. Murat Fırat (Ankara ASKİ)
2. Hacı Karakuş (Kayseri Şeker)
3. Mustafa Safa Yıldırım (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)
4. Azat Sarıyar (Ankara ASKİ)
77 kilo:
1. Yunus Emre Başar (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)
2. Abdul Samet Başar (Sakarya Büyükşehir Belediyesi)
3. Cengizhan Dağ (Ankara ASKİ)
4. Müslim Barga (Ankara TEİAŞ)
87 kilo:
1. Doğan Kaya (Kayseri Şeker)
2. Memet Duman (Konya Büyükşehir Belediyesi)
3. Muhittin Sarıçicek (Ankara Keçiören)
4. Hasan Berk Kılınç (İzmir Büyükşehir Belediyesi)
97 kilo:
1. Beytullah Kayışdağ (Ankara ASKİ)
2. Abdul Kadir Çebi (Kayseri Şeker)
3. Mustafa Olgun (Ankara TEİAŞ)
4. İbrahim Tığcı (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)
130 kilo:
1. Fatih Bozkurt (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)
2. Muhammet Hamza Bakır (Ankara ASKİ)
3. Ali Nail Arslan (Kayseri Şeker)
4. Talip Çiftçi (Konya Büyükşehir Belediyesi)
Kadınlar kategorisi sonuçları
50 kilo:
1. Zehra Demirhan (Ankara ASKİ)
2. Nil Aktaş (Yalova Termal)
3. Aynur Erge (Antalya Büyükşehir Belediyesi)
4. Aylin Avcı (Trabzon Büyükşehir Belediyesi)
55 kilo:
1. Tuba Demir (Yalova Termal)
2. Esra Pul (İstanbul Beşiktaş)
3. Melda Dernekçi (Edirne Belediyesi)
4. Aysun Erge (Ankara ASKİ)
59 kilo:
1. Bediha Gün (Ankara ASKİ)
2. Ebru Dağbaşı (Ankara ASKİ)
3. Dilan Tan (Yalova Termal)
4. Rabia Melisa Bayır (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)
65 kilo:
1. Beyza Nur Akkuş (Trabzon Büyükşehir Belediyesi)
2. Aslı Demir (Ankara Büyükşehir Belediyesi)
3. Tuba Altun (Yalova Termal)
4. Elif Gündoğdu (Trabzon Karayolları)
72 kilo:
1. Derya Nur Karaduman (Yalova Termal)
2. Haticenur Sarı (Ankara ASKİ)
3. Seda Başgöl (Erzincan İl Özel İdaresi)
4. Eylem Engin (Edirne Serhatşehri)
Kaynak: AA