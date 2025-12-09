GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

Süper Lig’de 17. haftanın programı açıklandı: Konyaspor’un rakibi kim?

- Güncelleme Tarihi:

Süper Lig’de 17. haftanın programı açıklandı: Konyaspor’un rakibi kim?
Trendyol Süper Lig’de 17’nci ve ilk yarının son haftasının maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına sezonun ilk devresinin son maçlarının programı şöyle:

19 Aralık Cuma:

20.00 Kocaelispor-Hesap.com Antalyaspor (Turka Araç Muayene Kocaeli)

20 Aralık Cumartesi:

14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Zecorner Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

17.00 ikas Eyüpspor-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Tüpraş)

21 Aralık Pazar:

14.30 Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Alanya Oba)

17.00 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Göztepe-Samsunspor (Gürsel Aksel)

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (RAMS Park)

22 Aralık Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman)

Kaynak: AA

