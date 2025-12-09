GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

Ziraat Türkiye Kupası kuraları çekildi: Konyaspor’un rakibi kim?

- Güncelleme Tarihi:

Ziraat Türkiye Kupası kuraları çekildi: Konyaspor’un rakibi kim?
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Konyaspor - Antalyaspor karşılaşması 23 Aralık Salı saat 17.30’da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Ziraat Türkiye Kupası grup maçları 1. hafta programını açıkladı. 17-18 Aralık ve 23-24 Aralık tarihlerinde oynanacak müsabakaların gün ve saatleri belli oldu.

17 Aralık Çarşamba

15.00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor
18.00 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK
20.30 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor

18 Aralık Perşembe

17.30 Gençlerbirliği - Bodrum FK
20.30 Galatasaray - RAMS Başakşehir

23 Aralık Salı

15.00 Kocaelispor - Erzurumspor FK
17.30 Konyaspor - Antalyaspor
20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş

24 Aralık Çarşamba

13.00 Iğdır FK - Aliağa Futbol
15.30 Boluspor - Fethiyespor
18.00 Ankara Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor
20.30 Samsunspor - Eyüpspor

Kaynak: İHA

