Potada Ankaragücü mesaisi

Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, ligin 14. haftasında evinde oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.
Koç Volkan Ertetik ve yardımcıları nezaretinde Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda çalışan sarı-siyahlılar, günü taktik ağırlıklı antrenmanla değerlendirdi.
Çalışmalar tam gaz sürüyor
Konya Büyükşehir Belediyespor, 11 Aralık Perşembe gününü hücum varyasyonlarıyla değerlendirdi. Ankaragücü'nün eksiklerini belirleyen Konya ekibi, zorlu maçtan galip gelmek adına tüm ihtimalleri göz önünde bulundurarak inceleyip sık dokuyor. Konya Büyükşehir Belediyespor, zorlu maçı kazanarak şampiyonluk yolunda hedefine emin adımlarla yürümek istiyor.
Zorlu maç ne zaman?
Konya Büyükşehir Belediyespor ile Ankaragücü arasında oynanacak zorlu karşılaşmanın günü ve saati de merak konusu oldu. Kritik müsabaka 14 Aralık Pazar günü Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma saat 14.45'te başlayacak.
