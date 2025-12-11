Konya’da aranan şahıs yakalanacağını anlayınca arkadaşlarıyla polise direndi!

Konya’da hakkında yağmacılık suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerini fark edince arkadaşlarıyla birlikte ekiplere bıçak ve tabancayla mukavemet gösterdi. Adreste bulunan 5 kişi, kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yağmacılık suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K.‘yi takibe aldı.
Şahsın, merkez Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Akınpınar Sokak'ta bulunan arkadaşının evine girdiğini belirleyen polis operasyon düzenledi. Polis ekiplerini fark eden şüpheli ve arkadaşları ekiplere bıçak ve tabanca ile mukavemet gösterdi.
Kısa sürede müdahale edilen 5 kişi etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”