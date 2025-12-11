GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

1 öğrenci 1 öğretmen! Konya’daki ses getiren okulun öğretmeni Milyoner’de!

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

1 öğrenci 1 öğretmen! Konya’daki ses getiren okulun öğretmeni Milyoner’de!

Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Gökçeyurt Mahallesi İlkokulu Müdürü Muhammet Bağ, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde bir öğrenci ve bir öğretmenle yaşadığı samimi kutlama anıyla tüm Türkiye'nin dikkatini çekmişti.

Sosyal medyada hızla yayılan o sıcak görüntülerin ardından Bağ, bu kez bambaşka bir platformda izleyicilerin karşısına çıkıyor. 

MUHAMMET ÖĞRETMEN MİLYONER'DE! 

Başarılı eğitimci, ATV'de yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasının 1199. bölümünde bilgi ve birikimini milyonlarla paylaşma fırsatı buldu. Bu akşam yayınlanacak bölümde sakinliği, özgüveni ve mütevazı tavrıyla öne çıkan Bağ; mesleğine olan bağlılığını ve öğrencileriyle kurduğu güçlü iletişimi anlatarak izleyicilerden tam not aldı.

"BİZİ GURURLANDIRDI'' 

Gökçeyurt Mahallesi sakinleri ve öğrencileri, "O gün bir öğrenci ve bir öğretmenin oluşturduğu o güzel kareyle tanıdık; şimdi ise müdürümüzü bilgisiyle ekranlarda görmek bizi daha da gururlandırdı,” sözleriyle duygularını dile getirdi.

1199. bölüm bu akşam yayınlanacak. Fragmandaki başarılı performansıyla takdir toplayan Muhammet Bağ, hem öğrencilerine hem de öğretmenlik mesleğine ilham veren bir isim olarak sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

(Meltem Aslan)

