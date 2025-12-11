GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,71
EURO
50,08
STERLİN
57,18
GRAM
5.942,00
ÇEYREK
9.773,55
YARIM ALTIN
19.450,62
CUMHURİYET ALTINI
38.778,29
KONYA Haberleri

Senegal Ankara büyükelçisi DİOP’tan başkan Kılca’ya ziyaret

- Güncelleme Tarihi:

Senegal Ankara büyükelçisi DİOP’tan başkan Kılca’ya ziyaret
Senegal Ankara Büyükelçisi Dr. Moustapha Sokhna Diop ve beraberindeki heyet, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’yı ziyaret etti. Başkan Kılca, Senegal Heyeti’ni Karatay’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan Senegal Heyeti, Karatay Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalar, yatırımlar ve şehirleşme modeli hakkında bilgi aldı.

BAŞKAN KILCA HEYETE KARATAY'I ANLATTI

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ziyaret sırasında yaptığı değerlendirmede Senegal Heyeti'ni Karatay'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. İki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin önemine vurgu yapan Başkan Kılca, Karatay'ın mevcut durumu ve gelişim süreci hakkında heyete bilgi verdi.

Karatay'ın 400 bin civarındaki nüfusuyla Konya'nın üç merkez ilçesinden biri olduğunu ifade eden Hasan Kılca, ilçenin nüfus bakımından ikinci sırada yer aldığını kaydetti. Karatay'ın 2 bin 800 kilometrekarelik geniş bir yüzölçümüne sahip büyük bir ilçe olduğunu belirten Başkan Kılca, ilçenin önemli bir bölümünde tarımsal üretimin gerçekleştirildiğini söyledi. 

"KARATAY, GENÇ VE DİNAMİK NÜFUS POTANSİYELİYLE YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR”

Başkan Kılca, aynı zamanda 70'in üzerinde sanayi sitesinin bulunduğunu ve güçlü bir sanayi yapılanmasına sahip olduklarını ifade ederek, "Sanayi ve tarımın yanı sıra kadim geçmişimiz, turizm potansiyelimiz ile park ve bahçeler alanındaki özgün yatırımlarımız sayesinde Konya'nın öne çıkan merkezlerinden biri olmayı sürdürüyoruz.” dedi. Konya'nın birçok sanayi bölgesinin son yıllarda Karatay'da yoğunlaştığını hatırlatan Başkan Kılca, ilçede 90 bin öğrencinin eğitim gördüğünü ve Karatay'ın genç, dinamik bir nüfus yapısına sahip olduğunu dile getirdi. Kılca ayrıca, Karatay'ın Konya'da nüfusu en hızlı artan ilçe konumunda bulunduğunu söyleyerek yükselişini hızla sürdürdüğünü söyledi. 

Başkan Hasan Kılca, Senegal ile karşılıklı iş birliği ve dostluk bağlarının güçlenmesine katkı sunan bu temasın önemine dikkat çekerek Büyükelçi Dr. Moustapha Sokhna Diop'a ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

DİOP: İŞ BİRLİKLERİNİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ

Senegal Ankara Büyükelçisi Dr. Moustapha Sokhna Diop ise Konya'nın Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın belediyecilik alanında büyük bir tecrübeye sahip olduğunu belirten Diop, Karatay'ın sahip olduğu potansiyelle Türkiye'nin öne çıkan merkezleri arasında yer aldığını kaydetti. Konya'nın, Selçuklu başkenti olması sebebiyle tarih boyunca önemli izler taşıdığını vurgulayan Diop, şehrin aynı zamanda güçlü bir tarım ve sanayi merkezi olduğunu ifade etti.

Ziyaretlerinin amacının Konya ile Senegal arasındaki ticari bağları güçlendirmek olduğunu belirten Diop, Senegal'in kalkınmakta olan bir ülke olduğunu ve bu süreçte Türkiye'ye güvendiklerini söyledi. Moustapha Sokhna Diop, Türkiye ile siyasi, kültürel ve ekonomik alanlarda kapsamlı iş birlikleri geliştirmeyi arzuladıklarını ifade ederek, Türk iş insanlarını Senegal'e davet etti. 

Konuşmasında Başkan Hasan Kılca'yı da Senegal'de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını vurgulayan Büyükelçi Diop, Karatay ile Senegal'de uygun bir kentin kardeş şehir olması için çalışmalar yürüttüklerini söyleyerek misafirperverliklerinden dolayı Başkan Kılca'ya teşekkür etti. 

 

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER