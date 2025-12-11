Konya Büyükşehir Taş Bina’nın tarihi silüetinde video mapping gösterisi başlattı

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin önemli tarihi yapılarından biri olan Taş Bina’da video mapping uygulaması başlattı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Tüm hemşehrilerimi ve misafirlerimizi Taş Bina’nın görkemli silüeti üzerinde başlattığımız görsel şöleni deneyimlemeye davet ediyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Taş Bina'da video mapping gösterisi gerçekleştiriliyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın köklü tarihini modern teknolojiyle buluşturma çalışmaları kapsamında Konya akşamlarına renk katacak güzel bir çalışmayı hayata geçirdiklerini söyledi.

Taş Bina'nın tarihi dokusunu ışık, renk ve hareketli görselle buluşturan mapping gösterisini ilk kez Konyalılarla paylaştıklarını kaydeden Başkan Altay, "Konya'nın kültürel değerlerini geniş kitlelere etkileyici bir biçimde aktarmayı hedefliyoruz. Her akşam 18.00-18.30, 19.00-19.30, 20.00-20.30-21.00 saatlerinde Taş Bina'nın görkemli silueti üzerinde başlattığımız görsel şöleni deneyimlemeye tüm hemşehrilerimi ve misafirlerimizi davet ediyorum” diye konuştu.

MAPPİNG

Bir bina, anıt, köprü, heykel veya herhangi bir büyük yüzey üzerine projeksiyon cihazlarıyla yapılan üç boyutlu görüntü gösterisi olan Video Mapping, bir tür "ışık ve görüntü ile binayı dönüştürme sanatı” olarak tanımlanır.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu