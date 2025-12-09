Bakan Kurum baba ocağında konuştu; “Bunun ateşini de Konya’dan yakacağız’’

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün Konya'nın Karapınar ilçesine gelerek bir dizi açılış ve temel atma programına katıldı. İlçe halkı Bakan Kurum'a yoğun ilgi gösterdi.

"Verdiğimiz Sözleri Bir Bir Hayata Geçirdik”

Programda konuşan Bakan Kurum, Karapınar'da geçmişte verdikleri tüm sözlerin yerine getirildiğini belirterek,

"Yeni kaymakamlık ve belediye binaları, kapalı otopark, spor salonları, gençlere yönelik lise ve ortaokullar, kadın ve aileler için millet bahçeleri ile parkları hayata geçirdik. Karapınar'ın her açıdan daha güzel, daha yaşanabilir bir ilçe olmasını istedik.” dedi.

"500 Bin Konutu Başarıyla Teslim Ettik”

Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalara da değinen Kurum,

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde deprem bölgesinde 500 bin konutu alnımızın akıyla tamamlayıp teslim ettik. Bu başarı Türkiye Cumhuriyeti'nin, Konya'nın ve Karapınar'ın şerefidir.” ifadelerini kullandı.

"Konya'dan Yeniden Güçlü Bir Destek Vereceğiz”

Konuşmasında yaklaşan seçimlere de vurgu yapan Bakan Kurum,

"Konya'da, Karapınar'da çok çalışacağız ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir kez daha başkan yapacağız. Bunun ateşini de Konya'dan yakacağız.” şeklinde konuştu.

Yeni Belediye Hizmet Binası Hizmete Açılıyor

Açılışı yapılacak yeni belediye hizmet binasının teknolojik altyapısıyla vatandaşların işlemlerini kolaylaştıracağını söyleyen Kurum, binanın mimarisi ve fonksiyonlarıyla Karapınar'ın geleceğine değer katacağını ifade etti.

"Personelimizin daha verimli çalışabileceği, vatandaşımızın daha iyi hizmet alacağı bir yapı ortaya koyduk. Karapınar'a yakışır bir eser oldu.” dedi.

Sultan Selim Camii Çevresi İçin Yeni Düzenleme Projesi Başlıyor

Bakan Murat Kurum, Karapınar'ın tarihi kimliğini oluşturan Sultan Selim Camii çevresinde kapsamlı bir düzenleme projesinin temel atma törenini gerçekleştireceklerini açıkladı.

Kurum, TOKİ tarafından yapılacak konutlar, dükkânlar, Kur'an kursu ve kapalı otoparkın 2026 yılı içinde hizmete sunulacağını belirtti.

"Camimizin çevresindeki tüm köhnemiş yapıları kaldırdık. Burasını geniş bir meydan olarak tasarlıyoruz. Sultan Selim Camii ön plana çıkacak, bölge sosyal ve kültürel açıdan canlanacak.” dedi.

Bölgenin Yeni Cazibe Merkezi Olacak

Bakan Kurum, projeyle birlikte ilçe merkezinin canlı bir sosyal alan hâline geleceğini vurguladı.

"Kapalı otoparkımızdan alışveriş alanlarına, kültürel mekânlardan Kur'an kursuna kadar her yapıyı vatandaşımızın hizmetine açacağız. Burası hem Karapınar'ın hem de tüm bölgenin uğrak noktası olacak.” diye konuştu.

Konya'da Ulaşım ve Şehirleşme Yatırımları Sürüyor

Konya'nın ticaret ve kültür alanında ülkenin lokomotif şehirlerinden biri olduğunu belirten Kurum, ulaşım altyapısını güçlendirmek için birçok projenin hayata geçirildiğini söyledi.

Tarım şehri Konya'da modern sulama projelerine destek verdiklerini aktaran Kurum, vatandaşların huzurlu vakit geçirebilmesi için pek çok sosyal alan oluşturduklarını ifade etti.

Kurum, "Toplam 2 milyon 500 bin metrekare büyüklüğe sahip 16 millet bahçesini Konyalı kardeşlerimizin hizmetine sunduk. Şehrin iklimini, çevresini ve doğasını koruyacak tüm detayları düşünüyoruz.” dedi.

Kentsel Dönüşümde Yeni Aşamaya Geçildi

Bakan Kurum, Konya'nın Şükran (Tayyip Ata) Mahallesi'nde kentsel dönüşümün birinci etabının tamamlanarak hizmete açıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı'nın "Yüzyılın Sosyal Konut Projesi” kapsamında Konya'ya 15 bin 200 sosyal konut inşa edileceğini, bunlardan 300'ünün Karapınar'a yapılacağını söyledi.

Ayrıca Konya Büyükşehir Belediyesi'nin, Türkiye'de ilk kez uygulanacak yerel yönetim yeşil kira sertifikası projesini başlattığını belirten Kurum, "Bu modelle vatandaşımız kazanç imkânına sahip olacak, Konya ve ülkemiz ek katma değer elde edecek.” dedi.

Deprem Bölgesinde Konut Seferberliği Tamamlanıyor

6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan inşa çalışmalarında büyük ilerleme kaydedildiğini belirten Kurum,

"Vatandaşlarımızın yüzde 80'ini evlerine kavuşturduk. 350 bin yuvanın anahtarlarını teslim ettik. Yıl sonunda 500 bin konut hedefimize ulaşacağız.” ifadelerini kullandı.

27 Aralık'ta Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla son anahtar teslimi yapılacağını söyleyen Kurum, Türkiye'nin deprem bölgesinde dünyadaki en hızlı ve kapsamlı konut seferberliğini gerçekleştirdiğini vurguladı.

"Bu Emanete Hep Birlikte Sahip Çıkıyoruz”

Deprem çalışmalarının kendisi için büyük bir sorumluluk olduğunu dile getiren Bakan Kurum,

"Milletimizin duası ve desteğiyle gece gündüz çalıştık. Allah, yuvasını kaybeden vatandaşlarımıza yeni yuvalar kurmayı bize nasip etti. Tüm hemşehrilerime emekleri, duaları ve destekleri için teşekkür ediyorum.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

(Meltem ASLAN)