KOSKİ ve KOP arasında kuyularda enerji tasarrufu için işbirliği

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokolle “Yer Altı Su Kuyularına Yönelik Enerji Verimliliği Revizyon Destekleri Projesi” başladı. Atılan imzayla birlikte Konya’nın su kaynaklarının daha güçlü, daha verimli ve daha güvenli bir altyapı ile geleceğe taşınması hedefleniyor.

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Konya'nın yer altı su kaynaklarını daha verimli ve sürdürülebilir şekilde yönetmek amacıyla önemli bir iş birliğine imza attı.

KOP İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu ile KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir arasında gerçekleştirilen protokolle, "Yer Altı Su Kuyularına Yönelik Enerji Verimliliği Revizyon Destekleri Projesi” resmen başlatıldı.

Proje kapsamında, bölgede bulunan yer altı su kuyularının mevcut durumları detaylı şekilde incelenerek geniş çaplı analiz ve envanter çalışmaları yapılacak. Bu analizler doğrultusunda kuyularda kullanılan pompa, motor ve kontrol mekanizmaları başta olmak üzere güç sistemleri modernize edilerek enerji verimliliği yüksek bir yapıya dönüştürülecek. Yer altı içme suyu kuyularının uzaktan izlenmesi ve kumandası yapılan mevcut otomasyon sistemine(SCADA) entegre edilecek olan bu proje ile verimlilik artacak. Böylece kuyular, yer altı su seviyesine göre değişken çalışan akıllı bir yapıya kavuşturulacak.

Revizyonların ardından gerçekleştirilecek karşılaştırmalı fayda-maliyet analizleri ile yapılan yeniliklerin sağlayacağı tasarruf ve verim artışı somut verilerle ortaya konulacak. Bunun yanında, kuyuların korunmasına yönelik kamera ve alarm sistemleri de devreye alınarak hem güvenlik hem de operasyonel sürdürülebilirlik güçlendirilecek.

Proje ile enerji tüketim maliyetlerinin azaltılmasının yanı sıra su kayıp ve kaçaklarının önüne geçilmesi, bilinçli tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve kırsalda üretimin daha cazip hale getirilerek göçün azaltılması da amaçlanıyor.

Konya'nın su yönetimi açısından kritik öneme sahip yer altı su kuyularında gerçekleştirilecek bu kapsamlı çalışma, hem ekonomik hem çevresel hem de sosyal açıdan bölgeye önemli katkılar sunacak.

Kaynak: Haber Merkezi