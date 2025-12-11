GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,71
EURO
50,08
STERLİN
57,18
GRAM
5.942,00
ÇEYREK
9.773,55
YARIM ALTIN
19.450,62
CUMHURİYET ALTINI
38.778,29
KONYA Haberleri

Konya’da 3. kattan düşen kişi hastanelik oldu

Ali Asım Erdem
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da 3. kattan düşen kişi hastanelik oldu
Konya’nın Selçuklu ilçesinde yüksekten düşen bir kişi hastanelik oldu. Hastaneye kaldırılan şahsın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Soydemir Sokak güzergâhında meydana geldi.

3. kattan düştü!

İddiaya göre, 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında ikamet eden Mustafa bir isimli şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle yüksekten düştü.

Hastaneye kaldırıldı

Sitenin toprak alanına düşen Mustafa, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

(Ali Asım Erdem)

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER