Konya’da 3. kattan düşen kişi hastanelik oldu

Olay, gece saatlerinde Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Soydemir Sokak güzergâhında meydana geldi.
3. kattan düştü!
İddiaya göre, 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında ikamet eden Mustafa bir isimli şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle yüksekten düştü.
Hastaneye kaldırıldı
Sitenin toprak alanına düşen Mustafa, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
(Ali Asım Erdem)