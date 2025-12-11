Konya’da bugün vefat edenler

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
FATMA ARSLAN
|
KONYA
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
ALİYE ÇETİN
|
ÇUKURÇİMEN
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
FATMA SARI
|
KOZANLI
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
AHMET TAHİR ELLİİKİ
|
KONYA
|
HACIFETTAH MEZARLIĞI
|
MÜSLİME BAŞPINAR
|
ESKİL
|
ALİYENLER MEZARLIĞI
|
AHZEN DİKİLİTAŞ
|
KONYA
|
DİKİLİTAŞ MEZARLIĞI
|
FATMA AYHAN
|
HADİM
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
ERDOĞAN KURUÇAY
|
SİVAS
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
SERRA AY
|
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
SERPİL TÜFEKCİ
|
SÖĞÜT
|
ALAKOVA YENİ (Büyük)-1 MEZARLIK
|
ALİ KAYA
|
HACIÖMEROĞLU
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
HATİCE BEYZA TANOĞLU
|
RİZE
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
EMİNE ÇELİK KARPUZ
|
KONYA
|
YAĞBASAN MEZARLIĞI
|
HASAN SARI
|
HADİM
|
ÇATALHÜYÜK MEZARLIĞI
|
YUSUF AKMİRZA
|
APA
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
ATİYE DURNA
|
KONYA
|
HACIFETTAH MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96