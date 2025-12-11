GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 11 Aralık 2025 Perşembe günü vefat eden 16 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

FATMA ARSLAN

KONYA
23-10-1966

MUSALLA MEZARLIĞI

ALİYE ÇETİN

ÇUKURÇİMEN
10-01-1946

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

FATMA SARI

KOZANLI
22-09-1939

ARAPLAR MEZARLIĞI

AHMET TAHİR ELLİİKİ

KONYA
26-03-1955

HACIFETTAH MEZARLIĞI

MÜSLİME BAŞPINAR

ESKİL
01-04-1933

ALİYENLER MEZARLIĞI

AHZEN DİKİLİTAŞ

KONYA
15-01-1940

DİKİLİTAŞ MEZARLIĞI

FATMA AYHAN

HADİM
01-07-1934

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

ERDOĞAN KURUÇAY

SİVAS
22-03-1969

YAZIR MEZARLIĞI

SERRA AY


10-12-2025

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

SERPİL TÜFEKCİ

SÖĞÜT
10-07-1951

ALAKOVA YENİ (Büyük)-1 MEZARLIK

ALİ KAYA

HACIÖMEROĞLU
20-01-1968

YAZIR MEZARLIĞI

HATİCE BEYZA TANOĞLU

RİZE
02-08-2010

MUSALLA MEZARLIĞI

EMİNE ÇELİK KARPUZ

KONYA
07-01-1974

YAĞBASAN MEZARLIĞI

HASAN SARI

HADİM
01-07-1946

ÇATALHÜYÜK MEZARLIĞI

YUSUF AKMİRZA

APA
02-07-1954

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

ATİYE DURNA

KONYA
01-02-1951

HACIFETTAH MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

