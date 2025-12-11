Konya’da kuaförde başlayan tartışma kanlı bitti! 1’i ağır 2 yaralı

Konya’nın Selçuklu ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen bıçaklı kavga sonucu 1 kişi ağır, 1 kişi ise hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, gece saatlerinde Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Vezirhan Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre kuaförde 2 kişi tarafından başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Kavga otoparkta devam etti
Taraflar dışarı çıktıktan sonra kavga, Vezirhan Sokak üzerindeki açık otoparkın içinde sürdü. Arbede sırasında Sedat S. göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı.
Bir kişi ağır yaralandı
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göğsünden bıçaklanan Sedat S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sedat S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Saldırgan da yaralandı
Kavgada elinden hafif şekilde yaralanan saldırgan Fatih A., ambulanstaki müdahalesinin ardından Konya Numune Hastanesi'ne götürüldü.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”